Турция намерена заморозить оборонный пакт с США. События дня

В Кремле прокомментировали запрет на ввоз «Спутника V» в Бразилию РФ готова предоставить Бразилии необходимые данные для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил пресс-секретарь президента. При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что данных о эффективности российской вакцины уже предостаточно. По его словам, спрос на вакцину в мире очень высок, в связи с чем все, кто имеет отношение к ее производству, «работают в авральном режиме». Ранее бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране вакцины «Спутник V». Заседание Anvisa продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата.

Турция намерена заморозить оборонный пакт с США Global Look Press / Depo Photos Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет приостановить соглашение с США о сотрудничестве в сфере обороны и экономики, после того как американский лидер Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи. По данным агентства, Эрдоган намерен собрать заседание и озвучить ответные меры Штатам. Среди планируемых шагов — заморозка двустороннего соглашения об обороне и экономическом сотрудничестве. Этот договор в свое время позволил Анкаре вести совместную работу с Вашингтоном во время конфликтов в Сирии и Ираке. Оборонный пакт — один из ключевых документов между двумя странами в области военного взаимодействия. Согласно договору, Анкара и Вашингтон обмениваются данными разведок, проводят совместные учения, а также обеспечивают американцам доступ к авиабазам в Турции. Кроме того, документ предполагает оказание финансовой и экономической помощи туркам, включая поддержку в модернизации военной промышленности.