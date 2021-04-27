Турция намерена заморозить оборонный пакт с США. События дня

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Профсоюзы Колумбии объявили всеобщую забастовку с 28 апреля
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Фонд социального страхования пытался отсудить у коллекторов два с половиной рубля
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Шоу-бизнес
Вдова Табакова рассказала об условиях участия в программе «Секрет на миллион»
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Общество
Перечислены схемы развития «вакцинного туризма» в России
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Происшествия
Фирма из Санкт-Петербурга за два года задолжала государству 46 млн рублей
18:20
Шоу-бизнес
Васильева призвала заявившую о домогательствах Проклову не делать из мухи слона
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Происшествия
Жители Выборга спасли женщину от разъяренного сына с ножом
18:18
Весь мир
Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийском городе Эль-Камышлы
18:17
Экономика
Несырьевой экспорт из России в Китай стал рекордным по итогам 2020 года
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Весь мир
Российские инвесторы примут участие в восстановлении и развитии ЦАР
18:15
Весь мир
Бразильский губернатор: «Я буду бороться за одобрение вакцины «Спутник V»
18:13
Общество
Вирусолог обосновал необходимость перчаток в общественном транспорте
18:13
Происшествия
Блогер Reeflay получил шесть лет колонии за смерть девушки на треш-стриме
18:09
Интервью
Александр Панкратов-Черный: Женя Воловенко, Катя Климова и я — такая хорошая троица
18:07
Весь мир
Ливийский парламентарий назвал «Братьев-мусульман» инструментом турецкой политики
18:06
Экономика
Импортный алкоголь хотят маркировать в России
18:05
Политика
Президент Эстонии подстрекает Европу продолжить «дипломатическую перестрелку» с Россией
18:04
Армия
Возможности новой российской системы ПРО «Нудоль» вызвали тревогу в США
18:04
Экономика
Меры по совершенствованию миграционной политики предложили в Госдуме
18:03
Общество
Первое в мире сравнение вакцин от COVID-19 обернулось триумфом для «Спутника V»
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Турция намерена заморозить оборонный пакт с США. События дня

Общество
Турция намерена заморозить оборонный пакт с США. События дня
Global Look Press  /  Depo Photos

В Кремле прокомментировали запрет на ввоз «Спутника V» в Бразилию

РФ готова предоставить Бразилии необходимые данные для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил пресс-секретарь президента. При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что данных о эффективности российской вакцины уже предостаточно. По его словам, спрос на вакцину в мире очень высок, в связи с чем все, кто имеет отношение к ее производству, «работают в авральном режиме». Ранее бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране вакцины «Спутник V». Заседание Anvisa продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата.

Турция намерена заморозить оборонный пакт с США

Турция намерена заморозить оборонный пакт с США. События дня
Global Look Press  / Depo Photos

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет приостановить соглашение с США о сотрудничестве в сфере обороны и экономики, после того как американский лидер Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи. По данным агентства, Эрдоган намерен собрать заседание и озвучить ответные меры Штатам. Среди планируемых шагов — заморозка двустороннего соглашения об обороне и экономическом сотрудничестве. Этот договор в свое время позволил Анкаре вести совместную работу с Вашингтоном во время конфликтов в Сирии и Ираке. Оборонный пакт — один из ключевых документов между двумя странами в области военного взаимодействия. Согласно договору, Анкара и Вашингтон обмениваются данными разведок, проводят совместные учения, а также обеспечивают американцам доступ к авиабазам в Турции. Кроме того, документ предполагает оказание финансовой и экономической помощи туркам, включая поддержку в модернизации военной промышленности.

Шесть жителей Калмыкии подозреваются в захвате нефтедобывающих предприятий

Турция намерена заморозить оборонный пакт с США. События дня
пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю  / 

Полиция задержала группу лиц по подозрению в захвате нефтедобывающих предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. По предварительной версии, несколько человек попытались завладеть имуществом и деньгами трех фирм по добыче нефти и природного газа в Калмыкии. Для этого они изготовили подложные документы, а потом организовали нотариальную сделку купли-продажи и предоставили фиктивные документы для проведения регистрации. Следователи возбудили уголовное дело в отношении лиц, пытавшихся осуществить рейдерский захват нефтедобывающих предприятий республики. Пятерых подозреваемых заключили под стражу, в отношении одного суд решает вопрос об избрании меры пресечения.
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Все новости / Общество / Турция намерена заморозить оборонный пакт с США. События дня
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