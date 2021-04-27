Недешевая игра: ФАН выяснил, сколько стоит отдать ребенка в хоккей



Хоккей – один из главных национальных видов спорта в России. Ледовая игра находится на подъеме: имена Александра Овечкина, Евгения Малкина и Павла Дацюка знает каждый ребенок. Рейтинги чемпионатов мира показывают запредельные цифры, а противостояние России с Канадой это нестареющая классика. Неудивительно, что сотни тысяч родителей по всей стране мечтают превратить своих чад в звезд профессионального хоккея. Есть здесь и откровенно меркантильный интерес, ведь все знают, что именитые хоккеисты зарабатывают сотни миллионов рублей в год.



Главное, что нужно запомнить папам и мамам: шанс на то, что ребенок станет новым Овечкиным – минимален. Если из тысячи занимающихся хоккеем детишек два-три становятся профессиональными игроками, это очень достойный результат. Да и не каждый «профессионал» зарабатывает огромные деньги – ведь не все пробиваются в НХЛ или КХЛ, кому-то нужно играть и в условной «Ижстали». Поэтому, отдавая ребенка в хоккей, основной целью ставьте физическое и психологическое развитие вашего чада.



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Так сколько же стоят занятия «лучшей игрой на льду»? Хоккейный процесс начинается с тренировок, куда лучше приводить ребенка уже в возрасте 5–6 лет: чем позже прийти, тем сложнее будет догонять товарищей. В крупных городах есть хоккейные школы на любой размер кошелька, в сравнительно небольших населенных пунктах цены, как правило, довольно демократические. Бесплатные тренировки для детей младше девяти лет найти достаточно сложно, хотя бывают и исключения, наподобие школы московского ЦСКА. В регионах цена за месяц занятий варьируется от 1200 до 4500 рублей, такой же абонемент в Москве обойдется в 2500–8000 рублей. Для многодетных семей и матерей-одиночек зачастую бывают хорошие скидки. Усредненный итог: тренировки обойдутся вам от 20000 до 70000 рублей в год. Дорого ли это? Сложный вопрос, который каждый решает для себя сам. Платить такую сумму придется не всегда: в 9–10 лет вашего ребенка могут принять в ДЮСШ, где тренировки зачастую проводятся на бесплатной основе.Стандартные тренировки три-четыре раза в неделю – это еще не все. Существуют и так называемые «подкатки», или дополнительные занятия. Там детей обучают премудростям катания и подтягивают в других хоккейных аспектах. Цена – от 500 до 3000 рублей за час. «Подкатки», как правило, необязательны, но являются крайне полезными. То же касается и специальных летних сборов, которые проводят на базе академий. Стоимость двухнедельного сбора варьируется от 25000 до 150000 рублей – достаточно большая сумма.Деньги потребуются и на участие в турнирах, которые начинаются лет с 7–8. Тут подсчитать среднюю стоимость невозможно, все зависит от количества соревнований и отношения вашей хоккейной школы. Если ребенок занимается в государственной академии, ему могут оплачивать 50–100% стоимости поездки на турнир, в частных школах родители платят полностью. За недельную поездку в другой регион могут попросить около 10 тысяч и нужно быть к этому морально готовым.В большинстве хоккейных школ вам придется покупать всю экипировку самостоятельно. Где-то ребенку выдадут часть защиты, в другой школе маленькому игроку могут дать поношенные коньки и старенькую клюшку, но лучше на это не рассчитывать. Хоккейное обмундирование – чрезвычайно затратная вещь, на чем «спотыкаются» родители множества талантливых ребят. Единовременную крупную трату еще можно «понять», но ваше чадо будет постоянно вырастать из щитков, коньков и шлемов, а клюшки будут ломаться по два-три раза в год.Если клюшку в первые полгода занятий детям зачастую просто не нужна, то без коньков кататься проблематично. Минимально подходящие будут стоить около 3,5 тыс. рублей, приличный уровень обойдется больше пяти тысяч. Еще новичку понадобятся щитки (2–4 тыс.), шлем (5 тыс.), хоккейные трусы (2 тыс.), нагрудник (2 тыс.) налокотники (1,5 тыс.) и перчатки (3–4 тыс.). Клюшки бывают разные: малышу подойдут и деревянные (до 1 тыс.), ребята постарше попросят уже композитную (от 5 тыс.). Не обойтись и без комбинезона (1 тыс.), баула для тренировок (от 2,5 тыс.) и множества аксессуаров подешевле.Цены на амуницию выглядят откровенно устрашающими, но есть выход – рынок использованных вещей. Большинство родителей не готовы платить огромные деньги за экипировку, из которой ребенок вырастает через год, и найти поддержанные коньки или защиту не представляет труда. Цены здесь намного демократичнее: налокотники можно купить уже за 300 рублей, достойные коньки – за 2500. Единственное исключение составляют клюшки: уж слишком они хрупкие. При должной сноровке можно полностью снарядить ребенка на 15–20 тысяч, правда, чем старше он становится, тем дороже обходятся все элементы.Большинство профессиональных хоккеистов подчеркивают, что без огромного вклада родителей они никогда не добились бы успеха. И речь здесь идет даже больше не о деньгах, а о времени. В идеальном раскладе ребенок живет рядом с хоккейным дворцом, а водят его туда бабушки и дедушки. Однако такая ситуация встречается очень редко. Чаще всего родители должны сами собирать маленького спортсмена, везти до дворца и вдобавок одевать в игровую форму. До достижения 10–12 летнего возраста ребенок попросту не справляется с задачей надеть на себя тяжелую экипировку и правильно затянуть коньки.Многие родители забирают ребенка из хоккея именно потому, что не успевают регулярно привозить чадо на тренировки. Вдобавок занятия чаще всего проходят в «рабочее» время, из-за чего выкроить в своем графике 10–15 часов в неделю становится еще сложнее. Вероятность финансовой отдачи – минимальная: помимо чудовищной конкуренции, нельзя забывать о травмах и банальной нехватке таланта. С каждым годом академии отчисляют 10–15% воспитанников от поколения.Подводя итог: разброс цен очень большой, но обучение хоккею в любом случае процесс достаточно затратный. Даже при самых скромных запросах тренировочный год обойдется в 50–60 тысяч рублей по минимальной оценке. Если же вы хотите подойти к процессу максимально «обстоятельно», обучение ребенка в течение 5–6 лет вытянет из вас больше миллиона рублей. Хоккей – один из самых дорогих видов спорта, соперничать с которым могут разве что теннис и фигурное катание. Но если ваш ребенок счастлив на тренировках – это стоит того.