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Историк Кнутов рассказал, как соросовские учебники из 90-х искажают историю ВОВ

Общество
Историк Кнутов рассказал, как соросовские учебники из 90-х искажают историю ВОВ
pixabay.com  / 

 

Минпросвещения РФ заменит учебники по истории в колледжах, в которых слабо отражены события Сталинградской битвы. Эти пособия в 1990-е годы в России выпускались на гранты американского банкира Джорджа Сороса и внедрялись в образовательную программу по коррупционным схемам, рассказал ФАН историк Юрий Кнутов. То, что такие учебники до сих пор используются, — упущение профильного ведомства, уверен эксперт.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию признался, что с удивлением читает школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве. Глава государства задался вопросом, кто пишет и пропускает их.

В Минпросвещения РФ сообщили, что такие учебные пособия используются в колледжах. В ведомстве добавили, что совместно с депутатами Госдумы они уже подготовили поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», которые позволят усилить контроль качества образования.

Гранты и коррупция

Историк Кнутов назвал некачественные учебники следствием коррупции
ТАСС  / Антон Новодережкин

Юрий Кнутов рассказал, почему в России выпускали учебники, не отражающие реальные исторические события.

«В 1990-е годы на деньги Сороса выпускались учебники истории специально для наших школ, техникумов и вузов. История в этих учебниках переписывалась, и подвиг советского народа замалчивался, сводился к минимуму, а упор делался на второй фронт, что якобы победа над гитлеровской Германией была одержана благодаря американцам и англичанам. Победа советского народа как будто была второстепенной и особой роли не играла», — обратил внимание историк.

В последующие годы эти учебники стали вытеснять, образовательным учреждениям предоставили право выбирать, по каким пособиям вести занятия. Но, видимо, именно эти учебники остались, предположил Кнутов.

«Я знаю, как многие эти учебники писались. К сожалению, здесь коррупционная составляющая играет большую роль, поэтому есть такое большое количество учебников, в которых бывают фальсификации», — рассказал собеседник ФАН.

Страшная правда

Историк Кнутов назвал некачественные учебники следствием коррупции
ТАСС  / Александр Рюмин

Кнутов признался, что его возмущает тот факт, что на изучение Великой Отечественной войны в школах отводится всего шесть часов. Историк призвал тратить больше времени на изучение важных для нашей страны событий и не избегать правды.

«Нужно увеличивать часы и говорить правду. А правда очень страшная! Мы еще не дошли до того, чтобы в учебниках говорить о плане «Ост» — план истребления славянского, советского народа, то есть геноцид. Мы только сейчас начинаем об этом говорить, но надо вести речь об этом очень громко. О Холокосте мы все знаем, а вот аналогичные смертельные акции по уничтожению советского народа только из-за того, что они не арийцы, мы замалчиваем», — возмутился эксперт.

Изучение истории в колледже по учебнику, в котором не упоминается Сталинградская битва, эксперт назвал серьезным упущением Минпросвещения РФ. Кнутов считает, что эксперты-историки должны собраться и подготовить базовые учебники для школ, колледжей, вузов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о результатах проверки российских учебников по истории после послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. Проверка показала, что ошибок и искажения фактов в них не обнаружено.

история вов учебник сталинградская битва юрий кнутов
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