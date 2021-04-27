Донбасс сегодня: помощь США пропала из ВСУ, штаб ООС готовит кино о разгроме ДРГ луганчан

Донбасс, 27 апреля. Украинские силовики обстреляли республики из тяжелых минометов. Комиссия выявила хищение американской помощи в передовых частях ВСУ. Штаб силовой операции снимет постановочный сюжет о победе над диверсантами из ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки под обстрелами украинских вооруженных формирований оказались населенные пункты на донецком, горловском и мариупольском направлениях обороны Донецкой Народной Республики. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В Луганской Народной Республике зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, обстреляны четыре населенных пункта. Применялись 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов ранения получил один военнослужащий народной милиции.

Народные новости / Андрей Тюнников

Помощь США снова пропала из украинской армии

Украинские силовики продолжают разворовывать военное имущество, в том числе и подаренные американцами системы наблюдения, сообщает луганское управление народной милиции. В частях северной оперативно-тактической группировки комиссия выявила отсутствие 14 приборов ночного видения АN/PVS-14 и тепловизоров ARCHER. Данное оборудование ранее поступило от США в рамках помощи. «Чемпионом» по хищению военного имущества стала 14-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Штаб ООС готовит провокацию с «уничтожением ДРГ сепаратистов»

Штаб силовой операции готовит постановку с уничтожением диверсионно-разведывательной группы Народной милиции ЛНР, сообщают в оборонном ведомстве республики. В мероприятиях задействованы подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и съемочные группы украинских телеканалов под руководством офицеров центров информационно-психологических операций.

В роли диверсантов ЛНР предстанут военнослужащие 11-го батальона 59-й бригады. По замыслу режиссеров из штаба ООС, в кадр должен попасть обстрел якобы с позиций ЛНР, ответная реакция «защитников» Украины, последующее выдвижение ДРГ луганчан и ее победоносное уничтожение киевскими силовиками.