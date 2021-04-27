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Бразильский губернатор: «Я буду бороться за одобрение вакцины «Спутник V»

Весь мир
Бразильский губернатор: «Я буду бороться за одобрение вакцины «Спутник V»
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Бразилиа, 27 апреля. Губернатор бразильского штата Сеара Камило Сантана объявил, что продолжит бороться за одобрение применения и импорт российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилии. Заявление губернатор опубликовал на своей странице в Twitter.

Ранее Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Сантана напомнил, что Научный комитет штатов Северо-Запада выступил в пользу применения российской вакцины на территории Бразилии.

«Хоть я и уважаю решение Anvisa касательно экстренного использования вакцины, я не могу не выразить свое разочарование и удивление, так как та же вакцина используется во многих странах с высокой эффективностью», — написал губернатор на своей странице в Twitter.

Губернатор Сантана подчеркнул, что политизация процесса одобрения препарата от коронавируса «абсолютно неприемлема» и пожаловался на задержки в поставке вакцин федеральным правительством в штаты.

Другой губернатор, Флавиу Дину, возглавляющий штат Мараньян, также выразил свое мнение касательно решения регулятора. Он подчеркнул, что он рассмотрит технические аспекты, касающиеся вакцины «Спутник V», а затем представит их в Федеральный верховный суд и в само агентство по санитарному надзору.

Руководители Anvisa приняли единогласное решение против поставок и использования вакцины «Спутник V» в Бразилии, сославшись на отсутствие информации, которая гарантирует безопасность, качество и эффективность препарата.

«Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день», – заявил глава агентства Антониу Барра Торрис.

14 бразильских штатов и два города, преимущественно на северо-западе Бразилии, направили в агентство требования о разрешении импорта российской вакцины.

На сегодняшний день уже 17 государственных регуляторов одобрили применение вакцины «Спутник V». Ранее стало известно, что Госдепартамент США предпринимал усилия для того, чтобы вакцина из России не была одобрена к применению в Бразилии. Усилия Вашингтон связывают с тем, что Бразилия является крупнейшим рынком для американских фармацевтических компаний в Южной Америке.

Бразильский губернатор: «Я буду бороться за одобрение вакцины «Спутник V»
Федеральное агентство новостей  / 

бразилия спутник V Anvisa
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