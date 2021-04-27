Как заявление Байдена о геноциде армян повлияло на курс турецкой лиры

Цена турецкой лиры неуклонно снижается, что делает данную валюту одной из самых слабых в развивающихся странах, сообщает Telegram-канал «Стамбульский волк».

В минувший понедельник, 26 апреля, на мировой бирже лира достигла отметки в 8,4 по отношению к доллару США. Тем самым она приблизилась к рекордным 8,5, достигнутым в ноябре 2020 года.

В причинах новых экономических потрясений республики и действиях Анкары по спасению национальной валюты разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Положение турецкой лиры

За последние три торговых дня национальная валюта Турции на международной бирже упала на 3,5%. Это произошло на фоне заявления главы США Джо Байдена, официально признавшего убийства и депортацию армян в Османской империи в 1915 году геноцидом.

BREAKING: US President Joe Biden formally recognized the 1915 massacres of Armenians as genocide.

But Turkey's president Erdogan says Armenia genocide debate 'politicised by third parties' #ArmenianGenocide pic.twitter.com/kLb9zgtruF — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) April 24, 2021

Антитурецкое выступление американского президента стало причиной резкой критики Анкары в адрес Вашингтона. Турецкие власти отмечали, что американская сторона подрывает дружбу и доверие со своим союзником по НАТО.

Турецкие активы в настоящее время особенно чувствительны к напряжению страны в отношениях с США. Еще предыдущий американский президент Дональд Трамп грозил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану экономическими ограничениями за покупку российских ЗРК С-400 «Триумф». Одно только это заявление в 2018 году спровоцировало мощное падение курса лиры и рецессию в экономике ближневосточного государства.

Возглавляемая же Байденом новая администрация довела дело с закупкой систем ПВО у России до конца и ввела санкции. А теперь и без того неблагоприятная для экономики Турция ситуация еще больше ухудшается.

«Все дела, которые мы ведем с Соединенными Штатами, будут находиться под влиянием этого очень прискорбного заявления», — прокомментировал признание геноцида армян советник турецкого лидера Ибрагим Калин.

Turkey's Erdogan wants Biden to reverse Armenian Genocide declaration https://t.co/uzjn36oWPR pic.twitter.com/Aa9WgrTTCX — New York Post (@nypost) April 27, 2021

Перестройка стратегии Центробанка

Вторым важным обстоятельством, деструктивно повлиявшим на курс лиры, стали заявления главы Центрального банка Турции Шахап Кавджиоглу о негативном влиянии повышения ключевой процентной ставки на экономику страны.

The Turkish president urged the central bank in 2019-2020 to keep the interest rate low to help promote public lending and economic growth.https://t.co/15M6jVZmJD — The New Arab (@The_NewArab) April 22, 2021

Кавджиоглу, занимающий должность главы ЦБ около двух месяцев, намерен сохранить жесткую денежно-кредитную политику. Тем не менее, в отличие от своего предшественника Наси Агбала, считает необходимым снижение ставок.

Turkish lira in freefall over Erdogan's 'unorthodox' inflation theory | ... https://t.co/rIU3UoM9Hp via @YouTube — Shujaat Hussain Abbasi (@Alihyderkhan115) April 27, 2021

После увольнения предыдущего лидера банковской организации многие иностранные инвесторы начали продавать свои турецкие активы, что также не способствовало улучшению ситуации в экономике страны.

Аналитики ожидают, что ЦБ начнет снижать ставки к середине 2021 года. Есть предположения, что Кавджиоглу может вернуться продаже валютных резервов для поддержки курса турецкой лиры.

Ранее политическая оппозиция потребовала от Эрдогана и правящей партии отчитаться за продажу валютных резервов стоимостью 128 млрд долларов в 2019 и 2020 годах, которые были сделаны государственными банками и поддержаны свопами (операция, позволяющая перекредитоваться либо избавиться от ненужного актива на определенный срок) Центрального банка, резко истощив запасы страны.

Turkish central bank says all forex reserve transactions over last 2 years took place within market conditions, at market prices, and helped prevent “unhealthy price formations” and maintain supply-demand balance in financial marketshttps://t.co/AkEGpjNqDr — DAILY SABAH (@DailySabah) April 16, 2021

В недавнем интервью Кавджиоглу выступил в защиту данного решения, необходимого, по его мнению, в период внешнего давления на страну в 2018 году, ставшего причиной кризиса. Глава турецкого ЦБ считает, что, если бы власти не предприняли этот шаг, обесценивание лиры могло бы выйти из-под контроля, а размер внешнего долга страны мог бы существенно вырасти.

Turkish central bank governor defends 2019/20 forex reserve sales - Anadolu https://t.co/ZJDBkPdoWT via @Reuters pic.twitter.com/2BisX9Ozy7 — ???????? ????????????????Dan Popescu ???????????????????????? (@PopescuCo) April 16, 2021

Истощение резервов

Оппозиционные партии возлагают вину за истощение резервов страны на Берата Албайрака, зятя президента, ранее занимавшего пост министра финансов и казначейства. Он ушел в отставку в ноябре 2020 года. Тогда аналитики уже отмечали глубокий кризис в экономике Турции.

Turkey has been gripped by the rise and fall of Berat Albayrak, finance minister & son-in-law of President Erdoğan. But the story is not just about him. It's also about how Turkey has changed during 18 years under Erdoğan's watch. My piece for the @FTMag: https://t.co/0QszuJPluo — Laura Pitel (@laurapitel) November 18, 2020

Общие валовые резервы Турции, включая золото и деньги, находящиеся в распоряжении Центрального банка от имени коммерческих кредиторов, сократились более чем на 15 % с начала 2020 года до 89,3 млрд долларов в апреле. Чистые международные резервы сократились более чем на 75% до 9,9 млрд долларов, в то время как деньги, заимствованные у банков под краткосрочные свопы, достигли десятков млрд долларов.

Согласно расчетам агентства Bloomberg, после отмены свопов чистые резервы упадут ниже нуля.

«Потеря активов и пассивов означает, что система остается довольно хрупкой», — считает экономический эксперт Озлем Деричи Сенгул, партнер-основатель компании Spinn Consulting.

За два года Реджеп Тайип Эрдоган уволил уже трех руководителей Центрального банка. Такая политика еще более подрывает кредитно-денежное доверие со стороны иностранных инвесторов.

Новое обострение в отношениях с США, усиливающееся из-за активного противодействия со стороны Анкары, увеличивает разрыв между странами. И помимо новых источников инвестиций турецкому руководству, вероятно, вскоре придется искать новых экономических партнеров.

Во вторник, 27 апреля, лира продемонстрировала незначительный рост — в настоящее время она торгуется по 8,2 за один доллар. Несмотря на это, ничто не исключает нового падения в ближайшее время.