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Как заявление Байдена о геноциде армян повлияло на курс турецкой лиры

Весь мир
Как заявление Байдена о геноциде армян повлияло на курс турецкой лиры
Федеральное агентство новостей  / 

Цена турецкой лиры неуклонно снижается, что делает данную валюту одной из самых слабых в развивающихся странах, сообщает Telegram-канал «Стамбульский волк».

В минувший понедельник, 26 апреля, на мировой бирже лира достигла отметки в 8,4 по отношению к доллару США. Тем самым она приблизилась к рекордным 8,5, достигнутым в ноябре 2020 года.

В причинах новых экономических потрясений республики и действиях Анкары по спасению национальной валюты разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Положение турецкой лиры

За последние три торговых дня национальная валюта Турции на международной бирже упала на 3,5%. Это произошло на фоне заявления главы США Джо Байдена, официально признавшего убийства и депортацию армян в Османской империи в 1915 году геноцидом.

Антитурецкое выступление американского президента стало причиной резкой критики Анкары в адрес Вашингтона. Турецкие власти отмечали, что американская сторона подрывает дружбу и доверие со своим союзником по НАТО.

Турецкие активы в настоящее время особенно чувствительны к напряжению страны в отношениях с США. Еще предыдущий американский президент Дональд Трамп грозил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану экономическими ограничениями за покупку российских ЗРК С-400 «Триумф». Одно только это заявление в 2018 году спровоцировало мощное падение курса лиры и рецессию в экономике ближневосточного государства.

Возглавляемая же Байденом новая администрация довела дело с закупкой систем ПВО у России до конца и ввела санкции. А теперь и без того неблагоприятная для экономики Турция ситуация еще больше ухудшается.

«Все дела, которые мы ведем с Соединенными Штатами, будут находиться под влиянием этого очень прискорбного заявления», — прокомментировал признание геноцида армян советник турецкого лидера Ибрагим Калин.

Перестройка стратегии Центробанка

Вторым важным обстоятельством, деструктивно повлиявшим на курс лиры, стали заявления главы Центрального банка Турции Шахап Кавджиоглу о негативном влиянии повышения ключевой процентной ставки на экономику страны.

Кавджиоглу, занимающий должность главы ЦБ около двух месяцев, намерен сохранить жесткую денежно-кредитную политику. Тем не менее, в отличие от своего предшественника Наси Агбала, считает необходимым снижение ставок.

После увольнения предыдущего лидера банковской организации многие иностранные инвесторы начали продавать свои турецкие активы, что также не способствовало улучшению ситуации в экономике страны.

Аналитики ожидают, что ЦБ начнет снижать ставки к середине 2021 года. Есть предположения, что Кавджиоглу может вернуться продаже валютных резервов для поддержки курса турецкой лиры.

Ранее политическая оппозиция потребовала от Эрдогана и правящей партии отчитаться за продажу валютных резервов стоимостью 128 млрд долларов в 2019 и 2020 годах, которые были сделаны государственными банками и поддержаны свопами (операция, позволяющая перекредитоваться либо избавиться от ненужного актива на определенный срок) Центрального банка, резко истощив запасы страны.

В недавнем интервью Кавджиоглу выступил в защиту данного решения, необходимого, по его мнению, в период внешнего давления на страну в 2018 году, ставшего причиной кризиса. Глава турецкого ЦБ считает, что, если бы власти не предприняли этот шаг, обесценивание лиры могло бы выйти из-под контроля, а размер внешнего долга страны мог бы существенно вырасти.

Истощение резервов

Оппозиционные партии возлагают вину за истощение резервов страны на Берата Албайрака, зятя президента, ранее занимавшего пост министра финансов и казначейства. Он ушел в отставку в ноябре 2020 года. Тогда аналитики уже отмечали глубокий кризис в экономике Турции.

Общие валовые резервы Турции, включая золото и деньги, находящиеся в распоряжении Центрального банка от имени коммерческих кредиторов, сократились более чем на 15 % с начала 2020 года до 89,3 млрд долларов в апреле. Чистые международные резервы сократились более чем на 75% до 9,9 млрд долларов, в то время как деньги, заимствованные у банков под краткосрочные свопы, достигли десятков млрд долларов.

Согласно расчетам агентства Bloomberg, после отмены свопов чистые резервы упадут ниже нуля.

«Потеря активов и пассивов означает, что система остается довольно хрупкой», — считает экономический эксперт Озлем Деричи Сенгул, партнер-основатель компании Spinn Consulting. 

За два года Реджеп Тайип Эрдоган уволил уже трех руководителей Центрального банка. Такая политика еще более подрывает кредитно-денежное доверие со стороны иностранных инвесторов.

Новое обострение в отношениях с США, усиливающееся из-за активного противодействия со стороны Анкары, увеличивает разрыв между странами. И помимо новых источников инвестиций турецкому руководству, вероятно, вскоре придется искать новых экономических партнеров.

Во вторник, 27 апреля, лира продемонстрировала незначительный рост — в настоящее время она торгуется по 8,2 за один доллар. Несмотря на это, ничто не исключает нового падения в ближайшее время.

 
турция экономика лира валюта
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