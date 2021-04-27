Спецслужбы Франции задержали семь человек по подозрению в терроризме

Париж, 27 апреля. Местное агентство AFP сообщает о поимке как минимум семерых потенциальных террористов. Задержания прошли в двух регионах страны.

Операция по задержанию проводилась совместными усилиями французской полиции и спецслужб в городе Пюи-де-Дом и Страсбурге. По неподтвержденным данным, подозреваемые являются «выходцами из Грузии и Чечни».

Задержанных поместили под стражу, в ближайшее время их переведут в штаб-квартиру французской контрразведки в Леваллуа-Перре. Правоохранители продолжают обыски в местах задержания злоумышленников.

Предварительно известно, что спецоперация была проведена в рамках расследования спецслужб Франции, связанного с «пребыванием неназванного лица в Сирии».

Ранее троих подозреваемых в нападении на полицейского во Франции поместили под стражу, сообщал ФАН.