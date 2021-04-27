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Алкогольную продукцию могут вернуть в магазины при АЗС

Общество
Алкогольную продукцию могут вернуть в магазины при АЗС
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Рост цен на бензин» вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин заявил, что в ближайшее время слабоалкогольная продукция может вернуться на полки магазинов при АЗС.

Розничная продажа алкогольной продукции на автозаправочных станциях была запрещена в 2011 году. За 10 лет выручка магазинов упала на 20%, а цены на бензин выросли в два раза.

«Скоро алкоголь на заправки вернем. Над этим вопросом мы активно работаем. Прошло 10 лет с запрета, уже и эксперты, и аналитики доказали, что покупка на АЗС алкогольной продукции никак не влияет на количество аварий и число выпивших за рулем. А для водителей это наоборот удобно: заехать на заправку и не искать потом отдельный специализированный магазин», — сообщил Олег Ашихмин.

Алкогольную продукцию могут вернуть в магазины при АЗС
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Когда именно алкоголь появится в продаже на заправках, пока неизвестно, добавил спикер. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.

«Мы надеемся, что в ближайшее время слабоалкогольная продукция — это до 20 градусов — может быть возвращена на заправки. Сейчас проект на рассмотрении в правительстве, в Госдуме прошел уже первое чтение. И никаких рисков я здесь не вижу», — резюмировал Ашихмин.

Ранее член Совета Федерации Геннадий Орденов рассказал, что у предложения «гораздо больше преимуществ, чем недостатков». Отмена запрета на продажу напитков восстановит справедливость для бизнеса, поможет легализовать алкогольный рынок и принесет дополнительный доход в региональный и муниципальный бюджеты. Аналогичную позицию заняли и в Минпромторге РФ.

азс бензин алкогольная продукция цены на топливо
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