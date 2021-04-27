NI назвал единственную британскую АПЛ, способную «бросить вызов» России в Арктике

Вашингтон, 27 апреля. Системный кризис Королевского флота Великобритании привел к резкому сокращению боеспособных кораблей, особенно готовых действовать в суровых условиях Арктики.

Об этом пишут аналитики американского издания The National Interest, пересказ статьи представлен iReactor. Авторы материала перечисляют множественные недостатки сравнительно новой атомной субмарины Королевского флота «Астьют», которая при этом является главной ударной силой ВМС Великобритании.

«Ядерные подлодки класса «Астьют» считаются тесными. <…> Члены экипажа отмечали, что внутри (жилых помещений субмарины. — Прим. ред.) была чрезмерно высокая температура. Также есть проблемы с конструкцией реактора, заимствованные у АПЛ типа «Вэнгард»», — сообщают авторы NI.

Однако американские эксперты уверены, что британская АПЛ «Астьют» способна «бросить вызов» России в Арктике благодаря наличию современного ракетного и торпедного оружия, а также малой акустической заметности и скрытности своих действий. При этом они признают, что одной или даже нескольких британских субмарин недостаточно для смещения нынешнего баланса сил в Арктическом регионе.

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