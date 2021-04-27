Заявку команд-участниц чемпионата Европы по футболу могут расширить до 26 игроков

Ньон, 27 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен расширить количество включенных в заявку сборных на континентальное первенство игроков.

Журналист Танкреди Палмери в Twitter-аккаунте сообщил, что УЕФА планирует расширить заявку команд-участниц предстоящего Евро-2020 до 26 игроков. Сейчас сборные могут заявлять лишь 23 футболиста.

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдет с 11 июня по 11 июля. В турнире примут участие 24 сборные. Семь матчей первенства пройдут на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что третья фан-зона Евро-2020 в Северной столице будет расположена у дворца спорта «Юбилейный». Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.