Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 16:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:57
Общество
Всплеск заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Калининградской области
16:50
Общество
Законопроект об обязательном чипировании домашних животных внесли в Госдуму
16:50
Происшествия
Спецслужбы Франции задержали семь человек по подозрению в терроризме
16:49
Общество
Шаманка рассказала, можно ли научиться видеть вещие сны
16:48
Армия
NI назвал единственную британскую АПЛ, способную «бросить вызов» России в Арктике
16:48
Спорт
Заявку команд-участниц чемпионата Европы по футболу могут расширить до 26 игроков
16:45
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев пожаловался, что его избила сковородкой пожилая супруга
16:45
Происшествия
Жители Челябинска поймали педофила, который напал на девочку в подъезде
16:43
Весь мир
Новый рекорд смертности от COVID-19 зафиксирован в Парагвае
16:43
Общество
В Пензе полицейские с трудом уговорили пенсионерку не переводить деньги мошенникам
16:39
Общество
ЗакС Петербурга внес в ГД РФ законопроект о блокировке продающих стероиды сайтов
16:35
Армия
Поклонская раскрыла истинные мотивы Байдена, отменившего поход ВМС США в Черное море
16:35
Экономика
Все автомобили Lada подорожают 1 мая
16:34
Весь мир
Судан ценит роль Африканского союза в разрешении кризиса вокруг эфиопской плотины
16:34
Экономика
СМИ выяснили, когда состоится очередная министерская встреча ОПЕК+
16:34
Общество
ВОЗ оценила характеристики индийского штамма коронавируса
16:34
Общество
В Крыму рассказали о 60 миллиардах, украденных украинскими банками в 2014 году
16:33
Экономика
Минэнерго заявило, что стоимость бензина не растет в России
16:31
Политика
Зеленский допустил создание нового формата переговоров по Донбассу
16:30
Шоу-бизнес
Певица Адель затмила гостей вечеринки в честь «Оскара» в Лос-Анджелесе
Все новости

Гоген Солнцев пожаловался, что его избила сковородкой пожилая супруга

Шоу-бизнес
Гоген Солнцев пожаловался, что его избила сковородкой пожилая супруга
youtube.com  /  Prt Scr Россия 1

Москва, 27 апреля. Скандально известный шоумен и блогер Гоген Солнцев заявил, что его избила сковородкой жена-пенсионерка. По словам звезды, из-за инцидента ему пришлось отменить выступление.

Солнцев сокрушается, что в каком-то смысле сам виноват в крупной ссоре, мол научил на свою голову супругу пользоваться Интернетом. Сейчас Екатерина Терешкович регулярно выискивает в Сети новости про себя и, конечно же, читает все интервью, который раздает эпатажный шоумен.

Так, женщине не понравилось, что в беседе с журналистами Гоген назвал ее бабушкой. По словам блогера, пожилая супруга в считанные секунды вышла из себя. Она схватила в руки сковороду и накинулась на него.

«Вчера я спокойно смотрел телевизор, когда в комнату ворвалась эта фурия и стала громить все вокруг. Мое тело все в синяках. Каждое новое движение дается мне с трудом. Вы не представляете, с каким остервенением она меня избивала. Это я еще оказал ей сопротивление. А так бы она меня точно прибила!» — пожаловался шоумен в интервью «Собеседнику».

По словам Солнцева, из-за этого инцидента он был вынужден отменить выступление. Он отметил, что каждое мероприятие сейчас на счету, ведь пандемия свирепствует, а жена-пенсионерка оставила его без заработка. Шоумен считает, что Терешкович нужно изолировать от общества. Он не исключает, что напишет на пожилую супругу заявление в полицию.

Шоумен недавно рассказал, что он и его пожилая жена могут стать участниками скандального телепроекта «Дом-2». Однако перед принятием приглашения им нужно решить большое количество нюансов.

отношения дом-2 солнцев
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 273587 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 75276 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 55924 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 45478 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 39883 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Все новости / Шоу-бизнес / Гоген Солнцев пожаловался, что его избила сковородкой пожилая супруга
Рейтинг@Mail.ru