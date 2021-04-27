Гоген Солнцев пожаловался, что его избила сковородкой пожилая супруга

Москва, 27 апреля. Скандально известный шоумен и блогер Гоген Солнцев заявил, что его избила сковородкой жена-пенсионерка. По словам звезды, из-за инцидента ему пришлось отменить выступление.

Солнцев сокрушается, что в каком-то смысле сам виноват в крупной ссоре, мол научил на свою голову супругу пользоваться Интернетом. Сейчас Екатерина Терешкович регулярно выискивает в Сети новости про себя и, конечно же, читает все интервью, который раздает эпатажный шоумен.

Так, женщине не понравилось, что в беседе с журналистами Гоген назвал ее бабушкой. По словам блогера, пожилая супруга в считанные секунды вышла из себя. Она схватила в руки сковороду и накинулась на него.

«Вчера я спокойно смотрел телевизор, когда в комнату ворвалась эта фурия и стала громить все вокруг. Мое тело все в синяках. Каждое новое движение дается мне с трудом. Вы не представляете, с каким остервенением она меня избивала. Это я еще оказал ей сопротивление. А так бы она меня точно прибила!» — пожаловался шоумен в интервью «Собеседнику».

По словам Солнцева, из-за этого инцидента он был вынужден отменить выступление. Он отметил, что каждое мероприятие сейчас на счету, ведь пандемия свирепствует, а жена-пенсионерка оставила его без заработка. Шоумен считает, что Терешкович нужно изолировать от общества. Он не исключает, что напишет на пожилую супругу заявление в полицию.

Шоумен недавно рассказал, что он и его пожилая жена могут стать участниками скандального телепроекта «Дом-2». Однако перед принятием приглашения им нужно решить большое количество нюансов.