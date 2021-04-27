Жители Челябинска поймали педофила, который напал на девочку в подъезде

Челябинск, 27 апреля. Маньяк напала на девочку в подъезде многоквартирного дома в Челябинске. Задержать преступника удалось горожанам.

Инцидент произошел на улице Винницкая. Девочка возвращалась домой со своей мамой, она бежала впереди и когда зашла в подъезд — на нее напал неизвестный мужчина.

Женщина смогла отбить ребенка. Испуганный маньяк попытался скрыться с места происшествия, но за ним в погоню бросились очевидцы. Горожанам удалось догнать преступника. Люди держали злоумышленника до приезда полицейских. В кармане у него оказался нож, однако вытащить его он не успел.

Полицейские поймали мужчину во время попытки изнасиловать мальчика в Ленинградской области, сообщал ФАН. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия».