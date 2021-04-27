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Ливийский парламентарий назвал «Братьев-мусульман» инструментом турецкой политики

Весь мир
Ливийский парламентарий назвал «Братьев-мусульман» инструментом турецкой политики
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Бенгази, 27 апреля. Турция финансово поддержала присутствие запрещенной на территории РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1 в Ливии и использовала ее в качестве инструмента для обслуживания своих интересов.

Об этом заявил депутат Палаты представителей североафриканского государства Саид Амгиб, комментируя решение группировки выступить против призывов к Турции вывести свои силы и наемников из Ливии.

 Мы с большим удивлением следили за позицией «Братьев-мусульман» относительно вывода турок и нападками на министра иностранных дел Наджлу Мангуш. Это доказывает, что члены группировки не принадлежат стране и земле, на которой они живут, а выполняют свои задачи, — рассказал парламентарий изданию Afrigate News.

По его словам, непринятие представителями организации вывода турецких сил из Ливии показывает, что они останутся без покровительства, как только войска и наемники Анкары покинут территорию африканской страны.

Сейчас они опасаются ухода Турции, которая действительно вывезет (свои силы — Прим. ФАН) из-за международного давления в соответствии с положениями Женевского соглашения о выводе иностранных наемников из Ливии. Я считаю, что после этого их присутствие в Ливии закончится, — добавил Амгиб.

Саид Амгиб отметил, что помимо Ливии Анкара использовала «Братьев-мусульман» и в других странах Африки и Ближнего Востока.

Турция финансово поддержала присутствие «Братьев-мусульман» в Ливии. Известно, что она использовала их в качестве инструмента в нескольких странах, включая Египет и Сирию. Турция нашла в организации марионетку, которую можно использовать для обслуживания своего присутствия и интересов в странах мира, включая весь арабский регион. «Братья-мусульмане» делают в Ливии и других странах то, что им диктует Анкара, — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что международное сообщество требует вывода всех иностранных сил из Ливии. Он считает, что другие страны способны вытеснить Турцию из североафриканского государства и оказать на нее необходимое давление через Совет Безопасности ООН.

Ливия намерена прекратить иностранное присутствие в стране. Глава МИД переходного Правительства национального единства Наджла Мангуш заявила, что кабмин начал диалог с Анкарой по этому вопросу. Это заявление вызвало нападки со стороны «Братьев-мусульман». Активисты социальных сетей запустили хештег #Турция_иди_вон в знак солидарности с призывом Мангуш вывести всех наемников из североафриканской державы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

ливия амгиб
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