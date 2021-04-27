Поклонская раскрыла истинные мотивы Байдена, отменившего поход ВМС США в Черное море

Москва, 27 апреля. Вашингтон отказался от идеи направить в Черноморский регион военные корабли из-за нежелания обострения отношений с Россией, считает депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Американское руководство планировало отправить несколько боевых кораблей в Черное море на фоне учений российских войск в Крыму, чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку. Однако буквально за несколько дней до начала похода ВМС США президент страны Джо Байден принял решение об отказе от подобного шага и связался со своим российским коллегой Владимиром Путиным по телефону.

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская прокомментировала эту ситуацию для Федерального агентства новостей в рамках пресс-конференции под названием «Россия и Украина: возможно ли примирение», организованной ИА «Общественная служба новостей», раскрыв истинные мотивы властей США, отказавшихся от отправки флота к российским границам. По ее мнению, правила использования акватории Черного моря регулируются определенным международным законодательством, которое в Вашингтоне не решились нарушать. Она подчеркнула, что американское руководство попросту не хочет накалять обстановку и ухудшать еще больше отношения с Москвой.

«Есть международные требования, закон, порядок использования, в том числе, Черного моря. Наверное, США действуют в рамках этих соглашений и не захотели обострять отношения», — считает депутат.

Правительство Соединенных Штатов не блещет постоянством, ввиду чего поведение американцев непредсказуемо, сказала Поклонская. По ее словам, Вашингтон сегодня может говорить об одних вещах, а уже завтра — совершенно о других.

Ранее китайский политолог У Дахуэй заявил о возвращении отношений между Россией и Соединенными Штатами к риторике холодной войны после того, как главой Белого дома стал Джо Байден.