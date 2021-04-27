Все автомобили Lada подорожают 1 мая

Москва, 27 апреля. Автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» снова собирается поднять стоимость своих машин. Это произойдет уже третий раз за 2021 год.

Весь модельный ряд Lada подорожает с 1 мая. Об этом стало известно из сообщения издания «Лада.Онлайн», которое ссылается на информацию одного из дилерских центров, предоставивших обновленные прайс-листы.

«Дилерские центры Lada получили новые прайс-листы с обновленными рекомендованными розничными ценами на автомобили Lada», — говорится в сообщении.

Соответственно имеющейся информации, цены пересмотрят на все поставленные дилеру и неоплаченные авто. Подорожание составит от 2% до 5%. Известно, что Lada Vesta SW Cross станет дороже на 25 тысяч рублей.

В апреле 2021 года увеличилась стоимость топовых версий моделей Lada Vesta и XRay. Седан Lada Vesta в вариациях Luxe Prestige и Exclusive подорожал на 2,1-2,4%, пишет Федеральное агентство новостей.