СМИ выяснили, когда состоится очередная министерская встреча ОПЕК+

Москва, 27 апреля. Источники рассказали журналистам о том, когда стоит ждать проведения следующей министерской встречи участников ОПЕК+.

Событие состоится в начале июня 2021 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на знакомых с ситуацией собеседников.

«Да, министерскую встречу перенесли на начало июня», — заявляют источники издания.

Они также уточнили, что сегодня состоится собрание только мониторингового комитета. Ранее аналитики сообщали о переносе министерской встречи ОПЕК+ на 27 апреля. Это объяснялось стабильностью ситуации на рынке в последние дни.

Вечером в понедельник нефтяные котировки выросли до 66 долларов за баррель. Сегодня черное золото торговалось на уровне 66,30 доллара.