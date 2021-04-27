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Минэнерго заявило, что стоимость бензина не растет в России

Экономика
Минэнерго заявило, что стоимость бензина не растет в России
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 27 апреля. Министерство энергетики Российской Федерации прокомментировало текущую ситуацию на топливном рынке страны.

Ведомство уверено в стабильности нынешних показателей. Об этом стало известно из заявления заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина в беседе с журналистами.

«Сейчас ситуация стабильна на рынке», — комментарий ведомства передает РИА Новости.

Сорокин также уточнил, что объемов на бирже достаточно, что можно понять по динамике торгов. Стоимость на отечественных АЗС также не увеличивается, подытожил он. Ведомство рассматривает разные меры, которые будут активизировать по мере необходимости, для обеспечения роста цен на бензин в пределах инфляции. В том числе Минэнерго обсуждает введение ограничений на экспорт топлива.

Вопрос изменения цен на топливо 27 апреля обсуждался на полях пресс-центра Медиагруппы «Патриот» Свое мнение о ситуации в индустрии высказали политики, общественные деятели и эксперты.

минэнерго топливо бензин рынок ведомство
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