Зеленский допустил создание нового формата переговоров по Донбассу

Киев, 27 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать параллельно «нормандскому» еще один формат переговоров по ситуации в Донбассе.

Украинский лидер рассказал об этом 27 апреля во время рабочей поездки в Херсонскую область.

«Может быть расширение, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Минские соглашения должны быть гибкими и допустил внесение правок в некоторые пункты документа. Ранее США признали, что реализация минских договоренностей является основой для разрешения ситуации на востоке Украины.