Певица Адель затмила гостей вечеринки в честь «Оскара» в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, 27 апреля. Известная британская певица Адель погуляла с друзьями на after-party премии «Оскар», которую устроил звезда фильма «Иуда и черный мессия» Дэниэл Калуя.

Британский актер Дэниэл Калуя получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». В честь своей победы он устроил шикарную вечеринку для своих друзей. Среди приглашенных оказалась и 32-летняя исполнительница Адель, она затмила своей красотой всех гостей Калуя.

Певица продемонстрировала свою потрясающую фигуру в ярком лаймовом пальто от LaPointe. Она здорово повеселилась, наслаждаясь коктейлями и приятной музыкой. Артистка с удовольствием танцевала под песни американских рэп-исполнителей, популярных в Лос-Анджелесе.

После с развода с Саймоном Конекки артистка сбросила больше 40 кг, чем шокировала своих фанатов. Адель давно избегает красных дорожек крупных мероприятий, поэтому свой новый образ впервые продемонстрировала на телевидении в 2020 году. Источники в окружении звезды отмечают, что сесть на жесткую диету и заняться спортом Адель решила ради своего здоровья, а также, чтобы подать хороший пример для 8-летнего сына Анжело.

Ранее появились фотографии звездных гостей 93-й церемонии награждения победителей премии «Оскар». Шикарными нарядами похвастались Холли Берри, Аманда Сейфрид, Зендая, Марго Робби.