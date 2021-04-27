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Общество
Финалист конкурса «Главный котик Томска» Тимоша привел домой кошку Люсьен
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Финалист конкурса «Главный котик Томска» Тимоша привел домой кошку Люсьен

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 16:29
Общество
Финалист конкурса «Главный котик Томска» Тимоша привел домой кошку Люсьен
pixabay.com  /  July_24

Томск, 27 апреля. Питомец Тимоша стал одним из финалистов конкурса «Главный котик Томска-2021». Хозяева рассказали, как он «убедил» оставить дома подобранную с улицы кошку Люсьен.

Тимошу взяли в семью маленьким котенком, а 1 июля ему исполнится уже 11 лет. Кличку питомец получил неслучайно. До это у хозяев был кот по имени Тимофей, который прожил целых 18 лет. Пушистый друг является хозяином в доме, где все находится под его чутким контролем. Несмотря на серьезный характер, он всегда находит общий язык со всем животными. Таким образом Тимоша привел домой бездомную кошку Люсьен, которая стала его подружкой. Однажды в питомце проснулся инстинкт охотника, и он поймал воробья. Тимоша и Люсьен потом долго наблюдали за сидящей в клетке птицей.

«Одна из таких подобрашек осталась у нас и теперь — это его подружка Люсьен, с которой он любит поиграть в догонялки, а при случае защищает», — рассказали владельцы.

Кот стал восьмым финалистом конкурса «Главный котик Томска — 2021». За Тимошу голосовали не только местные жители, но и граждане из Австралии, Германии, Южной Кореи, Латвии, Белоруссии, а также другие города России.

Подобные конкурсы проходят и в других городах страны. Победителем «Главного котика Новосибирска» стал питомец абиссинской породы. Фото животного по кличке Макс получило боле всего лайков от горожан.

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