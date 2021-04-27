Новый рекорд смертности от COVID-19 зафиксирован в Парагвае

Асунсьон, 27 апреля. Новый рекорд по суточной смертности от последствий заражения коронавирусом был установлен в Парагвае. О печальной статистике сообщил Минздрав страны.

#Paraguay supera hoy el centenar de muertes en un día: 102, y llega a un total de 6.002 fallecimientos por Covid-19, desde que se inició la pandemia. https://t.co/NpdqWMCWNG — Osvaldo Zayas (@OsvaldoteleSUR) April 27, 2021

За минувшие сутки в Парагвае зафиксировано 102 смерти от COVID-19. Таким образом, общее число летальных исходов за время пандемии в стране достигло 6002. Также за последние 24 часа коронавирусом заразились 2271 человек. С начала пандемии в Парагвае, население которого составляет 7,2 млн человек, было зарегистрировано 269 тысяч случаев инфицирования — переболели уже почти 4% населения.

Минздрав Парагвая считает, что резкий рост числа заражений и смертей вызван стремительным распространением «бразильского штамма» коронавируса на протяжении уже нескольких месяцев. В попытке разрешить ситуацию, связанную с беспрецедентно быстрым распространением COVID-19, правительство вернуло ограничительные меры, которые действуют будут действовать с сегодняшнего дня до 10 мая.

Согласно указу президента Марио Абдо, в Парагвае введен комендантский час с 20 часов до 5 утра в крупных городах, которые считаются «красными зонами». Кроме того, теперь будут действовать ограничения для предприятий сферы услуг, ресторанов и кафе.

«Именно сейчас нам нужно приложить все усилия, чтобы сократить число заражений в Парагвае», — заявила директор по развитию здравоохранения Минздрава.

Hernán Hutteman, Ministro Secretario General y Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República informó la decisión del presidente @MaritoAbdo pic.twitter.com/opgk97WX7o — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) April 26, 2021

Министерство здравоохранения требует неукоснительного соблюдения установленных правительством санитарных норм для успешной борьбы с пандемией.

Ранее пандемия стоил поста министру здравоохранения Парагвая Хулио Массолени — после требований Сената он самостоятельно ушел в отставку на фоне массовых беспорядков из-за пандемии. Парагвай длительное время оставался очагом относительной безопасности от коронавируса. Количество смертей начало резко расти в начале марта 2021 года, как и в ряде других стран Латинской Америки, например, в Венесуэле. Это связывают с появлением нового варианта «бразильского штамма». Массолени бежал со своего поста как раз в тот момент, когда ситуация стремительно изменилась к худшему.