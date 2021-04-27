Владельца брошенного на Волге понтона привлекут к ответственности за угрозу судоходству

Ярославль, 27 апреля. Сотрудники речного порта отбуксировали бесхозный дебаркадер на мель. В ближайшее время решится вопрос о его утилизации.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, понтон зарегистрирован на местного предпринимателя. На данный момент владелец дебаркадера находится в Париже, его привлекут к административной ответственности за создание угрозы движению судов.

Причиной сноса понтона стал подъем уровня воды в реке Волге. ЧП произошло неподалеку от поселка Михайловское Тутаевского района Ярославской области. На место происшествия выехал транспортный прокурор Евгений Мажаров. Специалисты принимают все необходимые меры для сохранения инфраструктуры водного транспорта, сообщал ФАН.