Прилучного в компании Карпович заметили на премьере фильма «Девятаев»

Москва, 27 апреля. Сыгравший главного героя в картине «Девятаев», Павел Прилучный посетил премьеру фильма. На показ актер пришел не один, а в компании с «Папиной дочкой» Мирославой Карпович.

Свою личную жизнь ни Карпович, ни разведенный Прилучный не комментируют. Однако вот уже год ходят слухи о романе артистов. Пара старательно скрывается от любопытных глаз, однако папарацци все же удалось заснять влюбленных вместе во время отпуска на море и в одном из торговых столичных центов.

Скоро в широкий прокат выходит военная драма «Девятаев», где Павел Прилучный сыграл главную роль. До большого релиза звезда «Мажора» вместе со съемочной командой успел проехать по городам России, представляя фильм. В понедельник, 26 апреля, он презентовал картину в московском кинотеатре «Поклонка». Поддержать его приехала и Мирослава Карпович.

Звезда «Папиных дочек» не светилась на красной дорожке и старалась держаться в стороне от журналистов, однако корреспондентам «Комсомольской правды» удалось заснять пару вместе. На мероприятие артисты прибыли на одной машине, но сразу же молча разошлись как ни в чем не бывало.

Недавно эск-супруга звезды «Мажора», актриса Агата Муцениеце колко высказалась о личной жизни своего бывшего мужа. Она пошутила, что «горбатого» Павла Прилучного сможет исправить Карпович.