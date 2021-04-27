Монтян объяснила, почему Киев отказался от военной авантюры в Донбассе

Киев, 27 апреля. Киев свернул планы по наступлению на Донбасс, когда осознал последствия подобной военной авантюры. Об этом заявила юрист и правовед Татьяна Монтян.

Киевская правозащитница и правовед Татьяна Монтян считает, что украинская правящая верхушка испугалась последствий попытки решить донбасский вопрос силовым путем. Юрист напомнила, что до этого Киев позволил себе серию крайне воинственных заявлений по поводу республик и заявил, что рассматривает и силовой вариант возвращения Донбасса в состав Украины. Однако всего за неделю интонации киевских политиков сменились.

По словам политической активистки, резкая смена мнения была обусловлена недавними учениями ВС РФ в Крыму и выступлением российского лидера Владимира Путина перед Федеральным собранием, где президент отметил, что Москва не оставит без ответа угрозу со стороны других стран для жизни россиян. Подобный подход Москвы попросту испугал Киев.

«Россия показала, что готова идти до конца, если ее слишком уж достанут. То есть, показала, что «мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути»», — цитирует заявление юриста Nation News.

Ранее активистка дала интервью и сравнила президента Украины Владимира Зеленского и его соратников с клоунами. Символично, что таким мнением Монтян поделилась в День цирка.