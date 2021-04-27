Судан ценит роль Африканского союза в разрешении кризиса вокруг эфиопской плотины

Хартум, 27 апреля. Правительство Судана подтвердило доверие посредничеству Африканского союза в разрешении споров вокруг Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ).

Правительство Судана высоко оценивает важную и ведущую роль, которую играет Африканский союз в установлении стабильности, мира и безопасности на Африканском континенте в соответствии с лозунгом «Африканские решения для африканских проблем», и подтверждает свое доверие организации и его руководящей роли в посреднических усилиях по достижению скорейшего и эффективного решения проблемы плотины «Возрождение», — сообщило в своем заявлении Министерство иностранных дел Судана.

В ведомстве отметили, что структура продолжает играть важную роль в поддержке переходного правительства по обеспечению плавного демократического перехода, а «также в совместной с международным сообществом работе над привлечением ресурсов для решения проблем, связанных с переходным процессом в Судане».

В этом контексте правительство Судана объявило о новом международном турне министра иностранных дел Марьям аль-Махди ас-Садик. Она посетит Кению, Руанду, Уганду и Конго, где встретится с главами государств, чтобы прояснить позицию и видение Хартума по урегулированию спора вокруг Хидасэ.