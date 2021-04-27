«Сбер» разместит в своих офисах аптеки

Москва, 27 апреля. Компания планирует открыть аптеки в некоторых из отделений, чтобы понять, насколько такое решение будет удобно клиентам.

Заместитель председателя правления банка Лев Хасис рассказал, как пройдет пилотный запуск проекта. Об этом написано в материале РБК.

«Мы планируем провести пилоты по открытию физических «Сбер Еаптек» на площадях отделений банков. Если мы увидим, что нашим клиентам нравится возможность совместить поход в банк с посещением аптеки, то мы будем это расширять», — сказал он.

У компании есть идея модернизировать систему упаковки. Тесное сотрудничество с производителями лекарств должно обеспечить возможность покупателю приобрести в «Еаптеке» более персонализированную упаковку ровно с тем числом таблеток, которое выписали заболевшему.

«Сбер» будет искать и другие перспективные проекты для инвестиций.