Подросток ограбил пенсионерку в букмекерской конторе в Марий Эл

Йошкар-Ола, 27 апреля. Подросток украл 500 рублей у пенсионерки и стал фигурантом уголовного дела. Полиция задержала юного грабителя.

Инцидент произошел в букмекерской конторе в Йошкар-Оле. Пожилая женщина сообщила в полицию, что у нее украли сумку с ключами и документами.

Грабителем оказался 18-летний подросток. Житель Медведевского района решил «заработать» и вынес из помещения сумку пенсионерки, но в ней оказались лишь 500 рублей, сообщил портал «Медиапоток». Документы молодой человек сжег в соседнем дворе, чтобы не оставлять улик. Полиция нашла и задержала юного вора. Теперь он стал фигурантом уголовного дела.

Безработный петербуржец ограбил ювелирный салон ради погашения кредитов, сообщал ранее ФАН. Он в маске ворвался в магазин на Звездной улице, разбил витрины и сбежал с похищенными украшениями.