Полузащитник сборной России Александр Головин заразился коронавирусом

Монако, 27 апреля. Игрок французского «Монако» и сборной России Александр Головин заразился коронавирусной инфекцией.

Российский игрок «Монако» Александр Головин заразился COVID-19 во Франции. Соответствующую информацию предоставили журналисты издания «Спорт-Экспресс». По данным источника, Головин был изолирован от команды, а болезнь протекает бессимптомно.

На прошлой неделе 24-летний игрок принял участие в матче чемпионата Франции с «Анже», который завершился победой «Монако» с минимальным счетом. В этом сезоне Головин отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами. «Монако» после 34 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидирующего «Лилля» всего на два балла.

Ранее стало известно, что трансферная стоимость Головина выросла на 4 миллиона евро. Он является самым дорогостоящим российским футболистом.