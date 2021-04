Полицейский в Канаде избил велосипедиста из-за черной толстовки

Суррей, 27 апреля. Сотрудники Королевской конной полиции Канады избили и арестовали 27-летнего Алекса Фишера, когда он катался на велосипеде. Как оказалось, его перепутали с подозреваемым в ограблении и применили «необходимую силу». На случай полицейской жестокости обратил внимание российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).

The case involves Alex Fisher, a 27-year-old man who told Postmedia he was severely beaten in the face by a Surrey RCMP officer after being mistaken for a robbery suspect. https://t.co/cLCvIpYD3y