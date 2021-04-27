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Полицейский в Канаде избил велосипедиста из-за черной толстовки

Весь мир
Полицейский в Канаде избил велосипедиста из-за черной толстовки
Pr Scr fondfbr.ru  / 

Суррей, 27 апреля. Сотрудники Королевской конной полиции Канады избили и арестовали 27-летнего Алекса Фишера, когда он катался на велосипеде. Как оказалось, его перепутали с подозреваемым в ограблении и применили «необходимую силу». На случай полицейской жестокости обратил внимание российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).

Инцидент произошел на северо-востоке Канады в городе Суррей (провинция Британская Колумбия). Ранним утром, катаясь на велосипеде, Алекс Фишер заметил, что его преследует полицейский автомобиль. Когда полицейский включил сирену, велосипедист замедлился.

«Я притормозил, чтобы поговорить, спросить, что ему надо. Он мне рта раскрыть не дал — бросился из машины и свалил меня с велосипеда, — рассказал молодой человек. — Он мне несколько раз врезал. Помню, что я лежал на земле, пытаясь понять, что происходит, а он прижимал мое лицо вниз. Я не знаю, сколько раз он меня ударил, или он бил дубинкой. Я могу ошибаться, но думаю, что он бил меня дубинкой. Он говорит, что нет, но я ему не верю».

Улица, на которой напали на Алекса Фишера
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На подмогу прибыли еще полицейские. Они заковали Фишера в наручники и усадили на холодный асфальт в ожидании машины скорой помощи. Инцидент произошел 8 февраля 2021 года, и температура была немногим выше нуля.

«Наверное, полчаса я сидел на холоде, пока они ходили вокруг, стараясь согреться. Некоторые сидели в своих машинах, а я на земле», — вспоминает канадец.

Как оказалось, офицер принял Алекса Фишера за предполагаемого преступника — ограбление произошло за пару часов до нападения на велосипедиста. Полицейский настаивал, что тот соответствовал описанию: «велосипед и черная толстовка». По версии полиции, многочисленные травмы молодой человек получил, поскольку отказался остановиться и его «снимали» с велосипеда — а никаких ударов ему не наносили. При этом полицейские обвинили велосипедиста в «сопротивлении аресту».

В результате нападения молодой человек получил серьезные травмы головы, ему потребовалась медицинская помощь. По словам знакомых Алекса, нанятый им адвокат рекомендовал потерпевшему воздержаться от каких-либо комментариев до суда.

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями обратилась за разъяснениями по данному делу к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, министру общественной безопасности и ЧС Биллу Блэру и министру юстиции Дэвиду Ламетти. В ФБР считают инцидент в Суррее очевидным случаем полицейского произвола и готовы при необходимости отказать правовую помощь Алексу Фишеру.

канада избиение фонд борьбы с репрессиями полицейская ошибка
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