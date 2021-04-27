Мать троих погибших на пожаре детей задержана в Хакасии

Абакан, 27 апреля. Полиция выясняет обстоятельства пожара, жертвами которого стали три ребенка. Вероятной причиной возгорания стали игры несовершеннолетних с огнем.

Мать троих погибших детей была задержана в Аскизском районе, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Трагедия произошла 26 апреля. Несовершеннолетние находились дома без присмотра, когда вспыхнул пожар. В результате ЧП они сильно пострадали — после госпитализации дети скончались в больнице. Предварительной причиной смерти названо отравление угарным газом.

Предположительно, причиной возгорания стали игры с огнем. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

ФАН писал о пермячке, которую обвиняют в смерти по неосторожности. Жертвами пожара стали четверо детей.