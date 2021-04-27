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В Российском топливном союзе назвали факторы снижения цен на бензин

Экономика
В Российском топливном союзе назвали факторы снижения цен на бензин
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Увеличение количества продукта на биржевых площадках и снижение налоговой нагрузки позволят снизить цены на бензин в России. Об этом в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» заявил первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин.

«В этом году цены выросли на 5%, по данным Росстата. Напомню, они всегда растут на процент инфляции. Есть два момента, которые могут повлиять на снижение цен. Во-первых — большое количество самого продукта на биржевых площадках, что позволит упасть оптовым ценам. Следующий момент — это то, что правительство может снизить налоговую нагрузку на отрасль. У нас экспорт продуктов выгоднее и меньше облагается налогом, поэтому компании и продают топливо за рубеж», — сообщил спикер.

В Российском топливном союзе назвали факторы снижения цен на бензин
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Федеральное агентство новостей

Олег Ашихмин напомнил о поручении кабмина Министерству энергетики РФ подготовить проекты актов об установлении временного запрета экспорта «отдельных видов нефтепродуктов». Эксперт положительно оценивает такую меру государства. По его словам, не стоит бояться того, что компании возложат убытки на внутреннего покупателя.

«Желание поднять цены для внутреннего покупателя может и возникнет, но для этого у компаний нет механизма. При продаже важно то, по какой цене продается бензин, а она берется из биржевых индикаторов. Я считаю, что эмбарго — это позитивная мера. Как достичь того, чтобы в стране было достаточно нефтепродуктов, реализованных через биржевую торговлю? Только закрыть экспорт или сократить его. И вот эти объемы, которые были запланированы на отправку за рубеж, отдать на внутренний рынок. Это повлияет на количество нефтепродуктов, что скажется на снижении оптовой цены», — отметил Ашихмин.

Ранее в беседе с ФАН экономист Давид Тереладзе заявил, что государство перешло к серьезным мерам, поскольку ситуация с ростом цен на топливо практически вышла из-под контроля.

нефть бензин цены на топливо медиагруппа патриот
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