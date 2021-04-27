Представители Apple не согласились с выписанным ФАС штрафом почти в миллиард рублей

Купертино, 27 апреля. Корпорация Apple заявила о желании обжаловать выписанный ФАС России штраф в установленном порядке.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выписала Apple штраф в размере 12 млн долларов. Западная компания с таким решением не согласилась. Apple продолжит обжаловать постановление отечественной службы в установленном порядке, об этом говорится в сообщении компании.

ФАС обязала иностранную корпорацию оплатить санкцию в размере 906 299 392,16 рублей из-за нарушения антимонопольного законодательства. Согласно постановлению службы, Apple злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке.