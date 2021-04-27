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Модель Кендалл Дженнер перестала скрывать отношения с баскетболистом Девином Букером

Шоу-бизнес
Модель Кендалл Дженнер перестала скрывать отношения с баскетболистом Девином Букером
Федеральное агентство новостей  /  @kendalljenner / @dbook

Нью-Йорк, 27 апреля. Защитник «Финикс Санз» Девин Букер и модель Кендалл Дженнер перестали скрывать свои отношения. Парочка вместе прогулялась по городу, а вечером поужинала в одном из ресторанов.

Букера и Дженнер поймали папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. Знаменитости не раз отмечали, что их связывает исключительно дружба. Однако, судя по снимкам, их отношения давно переросли в нечто большее. Пока ни Девин Букер, ни Кендалл Дженнер не делали официальных заявлений, но похоже влюбленные больше не скрывают свой роман.

Во время прогулки они держались за руки и нежно прижимались к друг другу. Вечером звездная пара поужинала в одном из итальянских ресторанов. Знакомые баскетболиста подтверждают, что в последнее время его отношения с Дженнер стали намного ближе.

Об отношениях защитника «Финикс Санз» и модели стало известно несколько месяцев назад. Звезда неоднократно появлялась на баскетбольных матчах. Кроме того, Кендалл Дженнер в честь 24-летия Букера подготовила для него вечеринку-сюрприз, пригласив на мероприятие друзей спортсмена.

Недавно отец модели, телезвезда и трансгендер Кейтлин Дженнер заявила, что хочет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. Критики из ЛГБТ-сообщества назвали желание 71-летней трансгендерной звезды кампанией «тщеславия».

спорт отношения дженнер букер баскетболист
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