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Легкость ведения бизнеса в Марокко: королевство на пороге топ-50 лучших экономик мира

Весь мир
Легкость ведения бизнеса в Марокко: королевство на пороге топ-50 лучших экономик мира
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Марокко планирует войти в список топ-50 мировых экономик по ведению бизнеса в 2021 году. Сейчас только три места отделяют королевство от поставленной цели.

Всемирный банк ежегодно выпускает глобальное исследование, которое включает индекс по оценке условий для предпринимательской деятельности в разных странах мира. Согласно Doing Business Index, в 2020 году Рабат добился семибалльного лидерства в сравнении с 2019-м и занял 53-е место, вместо 60-го.

Рейтинг легкости ведения бизнеса включает 190 стран и базируется на ключевых показателях, среди которых регистрация имущества, получение кредита, защита прав инвесторов, уплата налогов, получение электроснабжения и другие.

Однако последствия пандемии коронавируса сказались на мировой экономике, в частности и на Марокко, где пострадали жизненно важные сектора. Это сказалось на инвестиционных возможностях королевства.

Экономические реформы

В 2010 году Марокко сформировало национальный комитет, в состав которого вошли представители государственного и частного секторов, чтобы координировать бизнес реформы. Цель — упорядочить административные процедуры и модернизировать деловое право.

Легкость ведения бизнеса в Марокко: королевство на пороге топ-50 лучших экономик мира
pixabay.com  / 

Тогда королевство занимало 128-е место в рейтинге Всемирного банка, но спустя десять лет смогло обогнать 75 стран, достигнув 53-го. Исходя из последнего доклада, Рабат лидирует в направлении улучшения деловой среды в Северной Африке.

«За последнее десятилетие Марокко совершило квантовый скачок и настоящую революцию, которые позволили подняться по лестнице лучших экономик мира с точки зрения обеспечения правильных условий для ведения бизнеса», — отметил финансовый эксперт Амаль Тайеб Аиссех.

По его словам, улучшение делового климата и выход на 50-е место помогут королевству привлечь больше иностранных инвесторов, поскольку глобальные фонды опираются на рейтинг Всемирного банка. Кроме того, с 1 апреля 2021 года вступил в силу закон об упрощении правил и административных процедур.

Препятствия и достижения

Коронавирусный кризис сдержал прогресс других стран, в том числе и Марокко, в рейтинге «Ведение бизнеса» 2020 года, поэтому королевство не вошло в клуб 50 лучших экономик мира.

Пандемия негативно повлияла на национальную деловую среду. Страна вводила карантин и ограничивала бизнес.

Легкость ведения бизнеса в Марокко: королевство на пороге топ-50 лучших экономик мира
pixabay.com  / Ajay kumar Singh

Однако профессор Университета Мохаммеда V в Рабате Омар аль-Катани считает, что выбор королевства пожертвовать экономическим аспектом в стремлении защитить здоровье граждан поспособствовал стремлению Марокко занять лидирующее место в мировом рейтинге в 2021 году.

По его мнению, за несколько лет улучшить деловой климат удалось благодаря развитию инфраструктуры, созданию зон свободной торговли, а также предоставлению налоговых льгот инвесторам. Кроме того, сейчас нужно разобраться с малыми и средними предприятиями, которым трудно получить банковскую поддержку, а не предоставлять кредиты исключительно крупным организациям.

африка бизнес марокко
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