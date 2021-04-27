Главное – не тренировки, а питание: фитнес-тренер рассказал, как похудеть к лету

Москва, 27 апреля. После холодной зимы многие начинают задумываться о необходимости сбросить вес перед пляжно-летним периодом. Как правильно убрать лишние калории рассказала ФАН фитнес-тренер Валерия Степанькова.

«Для начала нужно тщательно отследить свое питание, в идеале — посчитать калории. Простая математика: чтобы сбрасывать вес, нужен дефицит калорий. Исключите из питания лишние жиры, старайтесь отдавать предпочтение белкам и углеводам. Если вы в течение дня много двигаетесь, этого уже будет достаточно. Если же у вас сидячий образ жизни, необходимы физические упражнения, причем ходить в спортзал необязательно. Самые эффективные упражнения для сжигания калорий — бег, приседания, отжимания и прыжки. Только не надо проявлять фанатизм, особенно, если ваше тело непривычно к таким нагрузкам. Сегодня сделайте двадцать отжиманий, завтра — тридцать приседаний, послезавтра — побегайте 15 минут в парке. Для начала этого достаточно», — отметила специалист.