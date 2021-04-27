Анекдот Норкина о «сломанной ноге» Путина заставил россиян хохотать

Москва, 27 апреля. Российский телеведущий Андрей Норкин буквально шокировал гостей студии анекдотом про «сломанную ногу» президента РФ Владимира Путина.

Во время проведения авторского вечера Норкин вызвал целый спектр эмоций у присутствующих в зале. Анекдот телеведущего под названием «Заседание Госсовета» буквально поразил граждан. Изначально все присутствующие замерли в гробовой тишине в ожидании чего-то страшного, однако концовка анекдота заставила россиян «надорвать животы».

Сюжет анекдота таков: российские чиновники и законодатели ждали Владимира Путина на заседании Госсовета, однако что-то пошло не так, когда зашел его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Все ждут Путина. Открывается дверь, заходит Песков, говорит: «Уважаемые коллеги, заседание сегодня отменяется — Путин сломал ногу». (зал погрузился в полнейшую тишину). «Все такие: «Кому?»» — пошутил телеведущий.

Как стало известно ранее, Андрей Норкин в прямом эфире программы «Место встречи» рассказал советскую шутку о русской бане. Сюжет шутки разворачивался вокруг интеллигентного мужчины, который пришел «попариться», и кассирши с семечками.

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин однажды попросил экспертов покинуть студию и «прийти в себя», пишет НСН.