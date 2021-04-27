ВСУ вывели из строя беспилотник ОБСЕ в Донбассе

Киев, 27 апреля. Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ дальнего радиуса действия в результате удара о землю получил многочисленные повреждения.

Согласно данным в оперативном отчете ОБСЕ, инцидент произошел 23 апреля. Потеря управления беспилотником, которая привела к повреждению топливного бака, камеры и шасси, случилась в результате нарушения работы обоих модулей GPS над прифронтовым селом Степановка.

В документе подчеркивается, что с 21 марта беспилотные летательные аппараты миссии постоянно подвергались повышенному воздействию помех сигнала обоих приемников GPS во время взлета и посадки в районе Степановки.

Очевидно, что бойцы Вооруженных сил Украины пытаются скрыть происходящее в регионе от наблюдателей.

Ранее представители ДНР заявили, что ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 50 боеприпасов.