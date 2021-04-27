Прокуратура примет меры после ЧП с понтоном на реке Волге

Ярославль, 27 апреля. Подъем уровня воды в реке стал причиной сноса понтона. Ярославский транспортный прокурор принял меры для сохранения инфраструктуры водного транспорта.

ЧП произошло неподалеку от поселка Михайловское Тутаевского района Ярославской области. Понтон снесло из-за резкого подъема уровня реки Волги. Сейчас правоохранители устанавливают собственника объекта.

Ярославский транспортный прокурор Евгений Мажаров занимается курированием работы сотрудников ГУ МЧС России по Ярославской области и ОАО «Ярославский речной порт». Специалисты проводят необходимые мероприятия, чтобы не допустить столкновения понтона с судами и объектами инфраструктуры водного транспорта.

Было направлено письмо администрации Волжского бассейна с информацией для принятия незамедлительных мер по обеспечению безопасности судоходства.

Еще одно ЧП произошло в Кировском поселке в Выборге. Из-за прорыва дамбы пострадали постояльцы местной гостиницы, сообщил ФАН.