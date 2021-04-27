Гузеева встала на защиту Прокловой после скандальных откровений актрисы

Москва, 27 апреля. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, комментарий скандал с Еленой Прокловой, намекнула, что ей тоже есть, о чем поведать публике, однако она не станет этого делать.

Все кинематографическое сообщество потрясло заявление актрисы Елены Прокловой в эфире программы «Секрет на миллион». Она рассказала, что будучи подростком во время съемок стала жертвой домогательств со стороны известного артиста. По некоторым деталям истории Прокловой, многие зрители решили, что речь идет о легендарном Олеге Табакове.

Актрису осудили многие коллеги. Так, звезда фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская считает, что артистке нужно было идти к психологу, а не на федеральный канал. А режиссер Александр Митта отметил, что сейчас Проклова может говорить что угодно, ведь никто не сможет ей возразить.

Такая реакция возмутила известную предпринимательницу и автора книг Нику Белоцерковскую. Она опубликовала большой пост в своем Instagram-аккаунте, в котором заявила, что Проклову могут критиковать только женщины «с фингалом под глазом, густо замазанным кремом Балет». По ее словам, это целое поколение, которое предпочитает замалчивать проблемы, а не говорить о них.

Известная актриса Лариса Гузеева согласилась с мнением Белоцерковской. Она верит откровением Елены Прокловой и даже намекнула, что у нее самой есть подобные истории, но обнародовать она их не будет.

«Я с тобой, но рот на замке – порвут», — объяснила свое молчание Гузеева.

Вдова Табакова, актриса Марина Зудина, колко высказалась об откровениях Прокловой. Она заявила, что испытывает лишь жалость к «пожилой женщине», которой больше нечем удивить публику.