Японцы призывают укреплять отношения с Россией на фоне курильского вопроса

Токио, 27 апреля. Токио надеется построить с Москвой стабильные партнерские отношения в Тихоокеанском регионе, но для этого необходимо решить курильский вопрос, заявили в МИД Японии.

Страна восходящего солнца примет решение о заключении мирного договора с Россией с учетом авторитета нашей страны в регионе и в соответствии с ее статусом важного партнера. Намерение было изложено в "Синей книге по дипломатии" — программном документе японского МИД, обозначающем ключевые направления внешней политики страны.

Проблема так называемых "северных территорий", как в Японии называют острова Курильского архипелага — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — остается нерешенной в русско-японских отношениях более 75 лет. В Токио считают, что без точки в курильском вопросе полноценный диалог между государствами невозможен.

Ранее японская общественность возмутилась тренировками российских серфингистов на Курильских островах. Особенно активные японские пользователи предлагали натравить на россиян акул-людоедов.