Житель Тверской области погиб в аварии с участием большегруза

Санкт-Петербург, 27 апреля. Водитель «Газели» скончался на месте ДТП после столкновения с грузовиком. Погибший проживал на территории Тверской области.

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Тосненском районе, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. Жертвой аварии стал 48-летний житель Тверской области.

По данным следствия, мужчина за рулем «Газели» не смог выбрать необходимую дистанцию и скорость, в результате чего врезался в грузовик MAN. Водитель отечественного автомобиля скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по факту инцидента.

Ранее ФАН опубликовал фото с места ДТП с одним погибшим и девятью пострадавшими под Тулой.