Путин: нужно поддержать семьи с детьми школьного возраста

Москва, 27 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал поддержать семьи страны, в которых воспитываются дети школьного возраста.

Глава государства указал на уровень безработицы в стране, который сохраняется выше докризисных показателей. Доходы семей снизились за время коронавирусного кризиса, отмечает российский лидер в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

«Нужно поддержать семьи, в которых есть дети школьного возраста, чтобы должным образом собрать людей 1 сентября в школу», — цитирует президента РИА Новости.

Владимир Путин также указал на рост заработных плат граждан страны в реальном выражении. В целом, отмечаются положительные тенденции, однако рынок пока не восстановился, добавил глава государства.

Также в ходе встречи президент Российской Федерации призвал избегать пустословия и дешевого популизма на депутатских выборах.