Глава Президентского совета Ливии проведет заседание военного комитета в Сирте

Сирт, 27 апреля. Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи примет участие в заседании Совместного военного комитета «5+5», передает канал Al Hurra.

Одной из основных тем переговоров станет открытие прибрежного шоссе (Тарик ас-Сахили), соединяющего западную и восточную Ливию, и механизмы обеспечения его безопасности. Участники встречи также обсудят вывод иностранных войск и наемников из Ливии и стабилизацию режима прекращения огня.

Это первое заседание СВК «5+5», где в качестве председателя выступит Аль-Манфи. Он попытается сблизить взгляды ливийских сторон и устранить проблемы, которые препятствуют прогрессу в диалоге.

Вчера, 26 апреля, комитет «5+5» возобновил свои заседания в Сирте в присутствии делегации ООН. В октябре 2020 года под эгидой международной организации ливийские стороны подписали в Женеве соглашение о прекращении огня. В документе говорится о необходимости вывода иностранных сил с территории Ливии, открытия шоссе Тарик ас-Сахили, обеспечения передвижения гражданских лиц и обмена пленными между сторонами.

Несмотря на прекращение боевых действий между сторонами конфликта и подписание договора о прекращении огня, в Ливии по-прежнему присутствуют вооруженные иностранцы. Новое переходное Правительство национального единства, ООН и международные стороны требуют их немедленного вывода.

Ранее глава Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абдель Рахман обвинил Турцию в неэффективном выводе наемников. Он заявил, что часть радикальных исламистов, покинувших североафриканскую страну 25 марта, до сих пор находится на территории республики.