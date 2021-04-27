Ливийские старейшины заявили о потоке беженцев из Чада после смерти Идриса Деби

Мурзук, 27 апреля. Большое число перемещенных лиц из Чада за последнее время прибыло в Ливию, сообщили в совместном заявлении лидеры племен.

Совет старейшин города Мурзук на юге страны возложил на Правительство национального единства (ПНЕ) ответственность за задержку в обеспечении безопасности этого района и региональных границ после произошедших в Чаде беспорядков. В направлении южного региона хлынул поток перемещенных лиц из соседней страны.

Согласно заявлению старейшин, группа чадской оппозиции покинула Ливию и вернулась на родину.

Представитель армии Чада генерал Азем Бермандоа Агуна 20 апреля 2021 года подтвердил сообщения о смерти президента Идриса Деби. Лидера ранили на передовой члены военно-политической группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде», которые, по сообщениям СМИ, готовились к атаке на Нджамену, укрываясь в Ливии.