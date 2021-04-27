Парламентаризм будущего: отставка или статья за разбитые надежды избирателей

Ежегодно 27 апреля в нашей стране отмечают День российского парламентаризма. Памятная дата была установлена в 2012 году указом президента Владимира Путина. Дата выбрана неспроста — именно в этот день в далеком 1906 году начал свою работу первый в истории страны демократический институт — Государственная дума. Как развивается парламентаризм в России? Стал ли он синонимом слова «демократия»? Каким должен быть современный депутат? Где взять гарантии исполнения предвыборных обещаний? Эти и другие вопросы обсудили политики и представители законодательной власти в ходе онлайн-эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Согласно Конституции, депутаты Госдумы РФ и члены Федерального собрания, в первую очередь, выполняют представительскую функцию, сказала в прямом эфире депутат Госдумы Светлана Журова. По сути, они являются доверенными лицами большинства избирателей. Второй функцией народных избранников является законотворчество: разработка законопроектов, вынесение их на обсуждение и голосование. Журова отметила, что это и занимает большую часть рабочего времени депутата.

«Это вопрос пропаганды. Если человек не знает, как создаются и принимаются законы, то складывается впечатление, что депутаты ничего не делают. Как проходят эти законопроекты: какие-то три чтения, внесение в Госдуму, обсуждения, какие-то круглые столы, парламентские слушания — этого никто зачастую не видит. Поэтому можно создать любой ореол, а уж тем более попинать депутата у нас любят и в фильмах, и в шутках. Поэтому мы получаем весь этот негатив, а позитив и объем работы, который делается депутатами, никто не видит», — посетовала она.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Главное право народа — выбирать власть. В идеальной картине мира граждане выбирают представителей, которые, сверяясь с большинством избирателей, создают законопроекты и принимают их, рассказал депутат Госдумы Олег Нилов. В реальности решения народных избранников зачастую расходятся с общественным мнением, особенно по социальным вопросам. Чтобы решить эту проблему, депутат предложил ввести понятие «политическое мошенничество». По его мнению, народный избранник обязан выполнять свои предвыборные обещания, это должно быть закреплено документально. Кандидат должен прописать свои тезисы и заверить их нотариально. В случае, если его действия противоречат обещаниям, — либо добровольное сложение полномочий, либо статья, заявил в ходе эфира Нилов.

«В теории все замечательно, так и должно быть, но на практике еще далеко до того, чтобы парламент отражал волю народа. Плюс проблемы активности избирателей. <…> У нас нет жесткой ответственности за неявку на выборы, как в Австралии или других странах, например, где за это выписывают не просто штраф, а лишают части гражданских прав», — высказался депутат.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Он уточнил, что такие жесткие меры, конечно, вводить не обязательно, но как-то увеличивать активность избирателей в России необходимо.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева отметила, что часто противоречивые законы, касающиеся социальной тематики, принимаются без учета мнения населения. В итоге их все равно потом приходится дорабатывать и исправлять законодательные ошибки.

«Народ против пенсионной реформы, а парламент принимает решение о повышении пенсионного возраста. Взять ту же оптимизацию здравоохранения, которая тоже была непопулярной. То же было и с переходом на накопительную пенсионную систему. С другой стороны, если парламент ставит барьер на пути непопулярных решений, не надо на него давить. Потом оказывается, что это большие системные ошибки, которые потом надо исправлять», — объяснила она.

Невские Новости / Юлия Медведева

Принятие подобных ошибочных решений не способствовало росту авторитета парламента, уверена депутат. При этом она считает, что основная законотворческая деятельность должна быть сосредоточена именно в парламенте. Но сейчас получился перекос — исполнительная власть сама готовит законы, продавливает их в Госдуме и исполняет. Налицо явный крен в сторону исполнительной власти, а это неправильно, сказала участница пресс-конференции.

В то же время Дмитриева не стала отрицать, что некоторые депутаты просто пиарятся за счет своих законопроектов. Она объяснила, почему это происходит.

«В течение длительного времени законопроекты вносились заранее, предполагая, что их никто не примет. Раз все равно не принимают, давайте сделаем финансово необоснованный документ — предложим простить все долги всем. Да это популизм чистой воды! », — пояснила участница конференции.

В заключение она добавила, что игнорирование предложений других партий может привести к маргинализации оппозиции — зачем что-то просчитывать, если законопроект все равно не примут. Тогда достаточно будет сыграть на популярной теме, чтобы как можно громче прозвучать во всех СМИ. И не так важно, что сама проблема останется нерешенной.