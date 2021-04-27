Белоруссия в ближайшее время примет решение о визите Лукашенко на парад Победы в Москву

Минск, 27 апреля. Решение о посещении президентом Белоруссии Александром Лукашенко парада Победы в Москве в данный момент не принято. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

По его словам, планы о визите могут быть утверждены уже в ближайшее время.

«Если будет парад в Белоруссии, то, естественно, президент нашей страны останется на параде в Минске», — отметил посол.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва не планирует приглашать иностранных гостей на парад Победы в этом году.