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Функции институтов развития Дальнего Востока возьмет на себя КРДВ

Экономика
Функции институтов развития Дальнего Востока возьмет на себя КРДВ
pixabay.com  /  DVFU

Владивосток, 27 апреля. Постановление о передаче функций ликвидируемых институтов «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В частности, речь идет об автономных некоммерческих организациях «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике» и обществе «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики». Последний ранее возглавлял нынешний глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, сообщает PrimaMedia.ru.

Переход функционала пройдет в рамках реформы институтов развития, объявленной Мишустиным в ноябре прошлого года. В рамках трансформации произведут оценку ИР в соответствии с показателями эффективности, укрупнение отдельных структур, а также упразднение дублирующего функционала. Часть институтов войдет в состав ВЭБ.РФ, отдельные — в ГТЛК и «ВЭБ-лизинг».

Медиагруппа «Патриот» и крупный региональный медиахолдинг PrimaMedia ранее объявили о старте информационного сотрудничества. Последний включает в себя подразделения в 13 регионах России, а также обособленное представительство в Республике Корея.

мишустин дальний восток институт развития КРДВ
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