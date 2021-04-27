Функции институтов развития Дальнего Востока возьмет на себя КРДВ

Владивосток, 27 апреля. Постановление о передаче функций ликвидируемых институтов «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В частности, речь идет об автономных некоммерческих организациях «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике» и обществе «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики». Последний ранее возглавлял нынешний глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, сообщает PrimaMedia.ru.

Переход функционала пройдет в рамках реформы институтов развития, объявленной Мишустиным в ноябре прошлого года. В рамках трансформации произведут оценку ИР в соответствии с показателями эффективности, укрупнение отдельных структур, а также упразднение дублирующего функционала. Часть институтов войдет в состав ВЭБ.РФ, отдельные — в ГТЛК и «ВЭБ-лизинг».

Медиагруппа «Патриот» и крупный региональный медиахолдинг PrimaMedia ранее объявили о старте информационного сотрудничества. Последний включает в себя подразделения в 13 регионах России, а также обособленное представительство в Республике Корея.