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Манукян вывел Дану Борисову на чистую воду после ее обвинений в адрес дочери Легкоступовой

Общество
Манукян вывел Дану Борисову на чистую воду после ее обвинений в адрес дочери Легкоступовой

Телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Пусть говорят» обвинила дочь Анетту Бриль в избиении матери, певицы Валентины Легкоступовой.

В очередном выпуске, посвященном знаменитости, было озвучено заключение экспертизы, согласно которому смерть исполнительницы наступила на фоне хронической алкогольной интоксикации и многочисленных гематом.

Близкие Валентины Легкоступовой считают, что в смерти певицы виновен ее муж Юрий Фирсов. Но Дана Борисова придерживается другого мнения: избить артистку могла ее дочь, когда везла мать в клинику.

Эту животрепещущую для россиян тему обсудили в новом выпуске Star Парад с Даной Борисовой. Гостем шоу стал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер и близкий друг умершей в прошлом году Легкоступовой Вадим Манукян. Он не стал обходить острые углы и поинтересовался у телеведущей, почему та сделала это резонансное заявление: это часть шоу или действительно ее мнение?

Борисова нашла крайнего в лице адвоката вдовца Фирсова Евгения Бобкова, якобы именно он изначально обвинил дочь Легкоступовой в избиении матери. А Дана всего лишь передала его слова публике. Телеведущая добавила, что очень сомневалась на этот счет, но решила подлить масло в огонь на шоу. Что шокировало Борисову в новом повороте в истории с Легкоступовой и отказалась ли телеведущая от своих слов насчет дочери покойной певицы — смотрите в новом выпуске StarПарад.

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