Уфимские биологи спасли 11 редких Кужановских лиственниц

Уфа, 27 апреля. Биологи провели уникальную операцию по спасению 11 Кужановских лиственниц, поврежденных вандалами осенью 2020 года.

Кужановские лиственницы считаются достопримечательностью региона и местом привлечения туристов. Группа неизвестных оставила глубокие распилы на 400-летних редких деревьях. Местная жительница забила тревогу и обратилась за помощью к общественникам.

Специалисты обернули стволы полиэтиленом, чтобы поврежденные деревья не пострадали от сильных морозов и различных инфекций. Старания биологов позволили растениям пережить зиму, однако лиственницам понадобилась дополнительная помощь. Биологи "имплантировали" в дерево специальные донорские вставки, соотнеся их с сосудами поврежденной лиственницы. Такая "операция" проводилась впервые, сообщает Kp.ru.

Редкие растения и животные традиционно попадают в Красную книгу. Список исчезающей флоры и фауны в Томской области готовится к переизданию, сообщили в областном комитете охраны окружающей среды и природопользования.