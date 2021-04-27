Испанские полицейские задержали напавшего на них злоумышленника с топором

Мадрид, 27 апреля. Полицейские испанского города Гвадалахара обезвредили агрессивного мужчину. Злоумышленник бросался с топором на стражей порядка.

По предварительным данным, полицию вызвали свидетели, заметившие выскочившую из припаркованного автомобиля женщину. Она бежала и кричала о помощи. В салоне сидел мужчина.

Злоумышленник увидел подъехавшую патрульную машину. Он выбежал из салона с топором в руках. Вооруженный человек стал яростно бить по кузову полицейского авто. Силовики сделали предупредительные выстрелы в воздух. Нападавший испугался и попытался скрыться, но был схвачен.